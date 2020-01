WBA og Leeds gerðu 1-1 jafntefli í toppslagnum í ensku B-deildinni.



Semi Ajayi kom WBA yfir strax á annarri mínútu en Semi gerði einnig mark Leeds því hann setti boltann í eigið net á 52. mínútu.





FT West Brom 1-1 Leeds#WBA led after less than two minutes, but #LUFC equalised to stay top of the Championship.



