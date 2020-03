Gréta Karen landaði umboðssamning og sendi frá sér myndband

„Lagið fjallar um þetta erfiða ferli sem það er að sleppa taki á einhverjum sem maður elskar út af lífinu þegar sambandið er ekki að ganga,“ segir söngkonan Gréta Karen Grétarsdóttir um nýja lagið sitt Betra svona. Lagið samdi hún ásamt bróður sínum Kristjáni Grétarssyni.

Mikil tónlist er í fjölskyldunni en þau eru börn Grétars Örvarssonar söngvara Stjórnarinnar. Innblásturinn að laginu kom þegar systkinin gengu bæði í gegnum erfið sambandsslit á sama tíma.

„Við áttum mörg samtöl þar sem við hughreystum hvert annað og út frá því spratt sú hugmynd að gera úr þessum erfiðu tilfinningum lag.“

Aðspurð hvernig samstarf þeirra systkina gangi, svarar Gréta Karen:

„Það gengur bara svona eins og öll systkini geta skilið. Eina stundina langar okkur að drepa hvort annað, en svo hina stundina erum við bestu vinir og alveg sammála um allt. En a endanum mætumst við alltaf á miðri leið.“

Tárast yfir myndbandinu

Gréta Karen segir að viðbrögðin við laginu hafi verið mjög góð.

„Margir virðast vera að tengja mikið við lagið og textann og höfum við meira að segja fengið skilaboð frá fólki sem segist hafa tárast við að hlusta á lagið, sérstaklega eftir að það hafi horft á myndbandið í kjölfarið sem var auðvitað tilfinningin sem við vildum ná fram með laginu og myndbandinu.“

Bjarki Ómarsson „Bómarz“ próduser vann með systkinunum að laginu, Brynjar Snær tók upp og leikstýrði. Einar Snorri sá upp klippingu.

Eltir draumana

Gréta Karen býr í Los Angeles í Bandaríkjunum og segir að það sé fjölbreytilegt og sólríkt.

„Ég er að vinna við tónlist. Auk þess að vinna í mínu eigin efni, tek ég að mér allskonar verkefni eins og til dæmis að syngja og semja tónlist fyrir bíómyndir, þætti og auglýsingar, ásamt því koma fram á ýmsum stöðum og tónleikum. Aðalega á live music stöðum eins og til dæmis The Sayers Club, The Black Rabbit Rose, Viper Room, Delilah, The Hotel Café og The W Hotel.“

„Bæði; Bæði betra - BETRA SVONA,“ svarar Gréta Karen hress þegar hún var spurð hvort hún væri að flytja eigin lög, cover lög eða bæði á þessum stöðum.

Hún segir að það besta við LA sé „Postmates, open minded people og frelsið til að vera þú sjálfur og elta draumana þína.“ Það versta sé umferðin og heilsukerfið. „Á einhver hóstamixxxtúru?“

Uppgötvuðu Lady Gaga

Gréta Karen er alltaf með annan fótinn á Íslandi en það er ekkert á dagskránni hjá henni í dag að flytja aftur heim.

„Hvað hefur þú langan tíma. Ég gæti skrifað heila bók,“ segir Gréta Karen þegar blaðamaður spyr hvaða tónlistarfólk sé helst í uppáhaldi hjá henni.

„Þessa dagana eru Caleb Hawley,Yebba, Brandi Carlile, Billie Eilish og Vince Gill mikið í spilun hjá mér.“

Hún segir að það sem hafi mótað hana mest sem listamann sé fólkið sem hún hefur kynnst.

„Og lífið sem ég hef lifað, bæði það góða og slæma.“

Gréta Karen er að vinna í fleiri lögum með bróður sínum og það eru mjög spennandi tímar fram undan hjá henni.

„Svo var ég að skrifa undir umboðssamning við Wendy Starland, sem meðal annars uppgötvaði Lady Gaga, í LA. Þar eru líka mörg spennandi verkefni í býgerð sem ég get ekki rætt mikið um á þessari stundu.“

Áhugasamir geta fylgst með Grétu Kareni á Instagram