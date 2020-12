Bezpłatne autobusy dla dzieci do 11 roku życia

Od 3 stycznia 2021 roku dzieci w wieku 11 lat i młodsze będą mogły korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej na terenie stolicy. Informację taką podano na stronie internetowej Strætó.

Obecnie roczna karta dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat kosztuje 9.100 ISK. Wraz z tymi zmianami planowane jest także podniesienie ceny za bilety dla dorosłych o 10 ISK i po podwyżce opłata za przejazd wyniesie 490 ISK.

Na początek dzieci w wieku do 11 lat będą mogły korzystać z transportu bezpłatnie. Po wprowadzeniu nowego systemu płatności Strætó, nazwanego „Klapp”, wszystkie dzieci będą musiały mieć specjalną kartę lub aplikację, która zostanie zeskanowana w autobusie.

Z czasem Strætó ogłosi w jaki sposób będzie można ubiegać się o tego typu bilety. Nowy system płatności ma zostać wdrożony w kwietniu 2021 r.

„Wierzymy w Strætó, że jest to doskonała poprawa usług dla rodzin z dziećmi i zachęta do ograniczenia transportu samochodami do szkoły i na zajęcia sportowe i rekreacyjne” - mówi Jóhannes Svavar Rúnarsson, dyrektor generalny Strætó.

Inne taryfy Strætó będą zgodne z cennikiem i wzrosną średnio o 2,6%.

Na przykład cena za podstawowy bilet wzrośnie o 10 ISK i od 3 stycznia wyniesie 490 ISK. Zniżka dla młodych, seniorów i osób niepełnosprawnych wzrośnie natomiast o 5 ISK i wyniesie 245 ISK.