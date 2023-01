Plany budowy nowoczesnej hali sportowej

Oczekuje się, że nowa Hala Narodowa / Þjóðarhöllin, zostanie zbudowana na Suðurlandsbraut w Reykjavíku, tuż za Laugardalshöll. Budowa została wyceniona na około 14,2 mld koron.

Nowa hala sportowa, która ma być oddana do użytku w 2025 roku, będzie miała 19 tysięcy metrów kwadratowych. Podczas imprez sportowych znajdzie się tam miejsce siedzące dla 8600 widzów, a podczas koncertów dla 12 tysięcy gości. Będzie tam zaplecze do rozgrywania meczów piłki ręcznej i siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i nie tylko.

Powyżej: hala sportowa w Trondheim, która w pewnym stopniu była wzorem dla prac komitetu wykonawczego. Poniżej: Typowy plan hal sportowych.

Nowa hala sportowa ma zostać zbudowana na trasie jednej z linii Borgarlíniy. Podczas konferencji prasowej kiedy oficjalnie zaprezentowano projekt przedstawiono również argumenty przemawiające za tą lokalizacją.

Stadion będzie częścią istniejącego już kompleksu sportowego w Laugardalur, skąd jest bardzo dobre połączenie z komunikacją miejską.

Z raportu wynika, że nowy Stadion Narodowy będzie wielofunkcyjnym obiektem sportowo-kulturalno-edukacyjnym i eventowym.

Jak wspomniano powyżej, szacowany koszt budowy to około piętnaście miliardów. Na konferencji prasowej stwierdzono, że jeszcze nie osiągnięto porozumienia w sprawie podziału kosztów między państwo i miasto, ale budowa kompleksu sportowego będzie ich wspólnym przedsięwzięciem.

2-3 boiska do piłki ręcznej, cztery boiska do koszykówki

W raporcie stwierdzono, że główne wykorzystanie hali opierać się będzie na powierzchni, która może być wykorzystywana m.in. jako 2-3 boiska do piłki ręcznej, cztery boiska do koszykówki, sześć boisk do siatkówki. W miarę potrzeby będzie można zmienić tą kombinację do celów treningowych i zawodów.

Komitet Wykonawczy uważa również, że rozsądne jest celowanie w około 8600 miejsc. Siedzenia będą rozmieszczone wokół kombinacji stałych i wysuwanych ławek. Podłogi, w których schowane są wysuwane trybuny, mogą pomieścić co najmniej cztery boiska do koszykówki i do trzech boisk do piłki ręcznej podczas ćwiczeń lub dwóch boisk do piłki ręcznej w czasie zawodów.

Plan zakłada także dalszą możliwość rozbudowy hali sportowej.

Plan komitetu opiera się na fakcie, że hala może być gotowa w 2025 roku. Zgodnie z wypowiedzią Ásmunda Einara Daðasona, ministra edukacji i spraw dzieci, na wcześniejszej konferencji prasowej stwierdzono, że chcąc dotrzymać tego terminu, trzeba działać szybko, aby wynegocjować to, co jeszcze nie zostało osiągnięte między państwem a miastem.

Chodzi o podział kosztów budowy hali, a także organizację jej funkcjonowania. Komitet szacuje, że utrzymanie hali sportowej będzie kosztować 300 milionów rocznie.