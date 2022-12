Nadciąga mróz i śnieżyce. Jest nadzieja na białe święta.

W całym kraju będzie dziś bardzo zimno i zgodnie z prognozami pogody temperatura będzie wahać się od - 7 do - 14 stopni. Na północnym-wschodzie temperatura może spaść do - 20 stopni.

Na stronie Islandzkiego Biura Meteorologicznego podano, że zgodnie z prognozą należy spodziewać się wiatru od trzech do dziesięciu metrów na sekundę, dzień będzie bezchmurny i powinno być sucho. W niektórych miejscach wzdłuż wybrzeża mogą wystąpić silniejsze podmuchy wiatru.

Obecnie na zachodzie kraju tworzy się niż, który przesunie się na wchód i jeszcze dziś wieczorem można spodziewać się opadów śniegu.

Prognoza pogody na dziś. Veðurstofan

„Dziś wieczorem możemy spodziewać się wiatru z południowego wschodu o sile 8- 15 m/s, niż nadciąga nad zachodnią część kraju, a około północy przesunie się także na południe.

Na jutro prognoza pogody przewiduje wiatr z wschodu i południowego-wschodu, o sile od 10-18 m/s oraz obfite opady śniegu do południa. Na północnym-wschodzie kraju i wschodzie wiatr będzie słabszy. Temperatura będzie wahać się od -2 do -15 stopni. Najzimniej będzie na północnym-wschodzie.

Chociaż wiele osób tęskni za śniegiem, opady śniegu mogą stwarzać trudne warunki dla podróżnych. Ci, którzy chcą tego uniknąć, powinni zatem planować wycieczki stosownie do pogody.

Patrząc dalej w przyszłość, możemy zgodnie z prognozami spodziewać się, że zimno utrzyma się przez cały przyszły tydzień z przymrozkami w całym kraju. Śnieg, który spadł w ciągu ostatnich kilku dni i zgodnie z prognozą nadal będzie padał, powinien utrzymać się zatem do Bożego Narodzenia. Jeśli prognoza z przymrozkami się spełni, w wielu częściach kraju Boże Narodzenie będzie białe. Nie zmienia to jednak faktu, że w kraju jest mało śniegu (mała grubość pokrywy śnieżnej) w stosunku do pory roku, szczególnie na północy i wschodzie kraju” pisze meteorolog Einar Sveinbjörnsson.

W artykule meteorolog napisał, że na zachodzie kraju tworzy się depresja, która przyniesie opady i silniejszy wiatr na Półwyspie Snæfellsnes. Możliwe, że w nocy i nad ranem drogi na półwyspie będą nieprzejezdne.

Dziś wieczorem i rano, opady śniegu są spodziewane również na południowym-zachodzie, ale będą one mniejsze niż na Snæfellsnes.