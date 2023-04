Załamanie pogody i opóźnione loty

Z powodu bardzo złych warunków pogodowych, dzisiejsze loty do i z Europy będą opóźnione. Zmiany te będą miały wpływ na loty do i ze Stanów Zjednoczonych, informują linie Icelandair.

Odloty i przyloty można śledzić na stronie internetowej lotniska Keflavík i widać, że wiele lotów linii Icelandair, Play i Wizz Air, do i z kraju, zostało dziś opóźnionych. Opóźnienia te wahają się od kilku minut, do około dwóch godzin.

„Ze względu na pogodę, należy spodziewać się opóźnień lotów do i z Europy, co będzie miało wpływ na loty do Stanów Zjednoczonych dziś wieczorem, a potem rano ze Stanów Zjednoczonych” powiedziała Ásdís Ýr Pétursdóttir, rzecznik prasowy Icelandair.

Dodała także, że rano można spodziewać się dalszych, możliwe, że dłuższych opóźnień.

Ásdís Ýr dodała także, że na chwilę obecną żadne loty nie zostały odwołane, dużo jednak zależy od pogody.