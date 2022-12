Planują zmniejszyć ograniczenie prędkości

W przyszłym roku, w całym Reykjaviku zmniejszone zostanie ograniczenie prędkości. Ulice, na których do tej pory obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę, zostały ograniczone do 30 lub 40 kilometrów na godzinę. Zmiany te zostały zatwierdzone w tym tygodniu przez Radę ds. Środowiska i Planowania.

Oczekuje się, że wprowadzanie zmian będzie rozciągnięte w czasie i zajmie ono dużą część 2023 roku. Ograniczenie prędkości zacznie obowiązywać, gdy pojawią się nowe znaki. Podkreśla się, że zmiany nie dotyczą ulic zarządzanych przez Zarząd Dróg i Faxaflóhafna.

Zarząd Dróg odpowiada między innymi, za utrzymanie dróg szybkiego ruchu na obszarach miejskich. Ograniczenie prędkości nie wpłynie zatem na ulice Sæbraut, Kringlumýrbraut, Miklubraut, Hringbraut, Vesturlandsvegur i Reykjanesbraut.

Zmiany, które są planowane przez Miasto Reykjavik. Reykjavíkurborg

Przedstawiciele Miasta Reykjavik twierdzą, że celem tej zmiany jest promowanie poprawy bezpieczeństwa na drogach i zapobieganie poważnym wypadkom. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest zmniejszenie prędkości maksymalnej.

Na stronie internetowej miasta Reykjavík wymieniono wiele dróg w obszarach mieszkalnych, na których ograniczenie prędkości zostanie zmniejszone z 50 kilometrów na godzinę do 30 lub 40 kilometrów na godzinę. Maksymalna prędkość na Bústaðarvegur i Grensásvegur zostanie zmniejszona do 40 kilometrów na godzinę, a maksymalna prędkość na Flugvallarvegur, na wschód od Bústaðarvegur, będzie po zmianie wynosić do 30 kilometrów na godzinę.