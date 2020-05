Tłumy na otwarciu basenów

Po dwóch miesiącach od zamknięcia basenów z powodu epidemii Covid-19, dziś, minutę po północy otwarte zostały baseny w Reykjaviku. Takich kolejek, jak te dzisiejszej nocy obsługa jeszcze nie widziała.

Baseny w całym kraju zostały zamknięte 23 marca i od tego czasu wielu Islandczyków czekało niecierpliwie na ich otwarcie, tęskniąc za pływaniem.

Dlatego zapewne niewielu zaskoczył fakt, że zaraz po otworzeniu basenów, co miało miejsce minutę po północy, przed budynkami zaczęły zbierać się duże grupy amatorów kąpieli. Z powodu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Reykjaviku, przedstawiciele miasta podjęli decyzję o ich wcześniejszym otworzeniu.

Kolejka przed basenem Sundhöll w centrum Reykjavíku. Vísir

„Aby sprostać oczekiwaniom i popytowi, planujemy otworzyć wszystkie baseny minutę po północy i będą one otwarte całą noc i dzień. W poniedziałek niektórzy będą zmęczeni, ale czyści i szczęśliwi” powiedział Dagur B. Eggertsson burmistrz Reykjaviku w ubiegłym tygodniu.

Należy pamiętać o zasadzie 2 metrów

Wstęp na basen Laugardalslaug, został wyprzedany w 45 minut po otwarciu drzwi. Od północy do 6 rano z basenu skorzystało łącznie 560 osób i jak informuje obsługa wielu przypominano o obowiązujących obostrzeniach i proszono o utrzymanie zasady 2 metrów.

Víðir Reynisson Lögreglan/Júlíus

Szef policji z Wydziału Ochrony Cywilnej Víðir Reynisson przyznał, że chciałby aby ludzie utrzymywali przestrzeń pomiędzy sobą i w miarę możliwości stosowali zasadę 2 metrów, szczególnie stojąc w kolejce.

Jeszcze przed północą, przy największym basenie w Reykjaviku ustawiła się bardzo długa kolejka niecierpliwych amatorów pływania. Przed basenem stało kilkaset osób, komentowali pracownicy Laugardalslaug.

Największą grupę stanowili studenci i uczniowie, którzy zakończyli szkołę i w ten sposób świętowali swoje wakacje.

W kolejce na basen Laugardalslaug stały setki osób. Vísir

Zgodnie z zaleceniem dostęp do basenów jest ograniczony, także jednocześnie może z nich korzystać połowa maksymalnej dozwolonej liczby gości. Dlatego na basen Laugardalslaug może wejść jednocześnie maksymalnie 350 osób.

Na basenie Sundhöll, w centrum Reykjaviku może być maksymalnie 120 osób i tam również przestrzeń wypełniła się bardzo szybko.

Po obejrzeniu filmów pokazujących kolejki przed basenami, Víðir Reynisson zwrócił szczególną uwagę na to aby ludzie utrzymywali przestrzeń między sobą.

Długa kolejka przed basenem Vesturbæjarlaug. Vísir

„Nie otrzymaliśmy żadnych skarg. Oczywiście wiele osób chciało iść na basen w tym samym czasie i kolejki były bardzo długie. Przewidywaliśmy, że to może się zdarzyć dlatego, że w narodzie jest wielka potrzeba. Pływanie i korzystanie z gorących basenów jest dobre dla ludzi, ale chciałbym aby każdy pamiętał o utrzymaniu odległości i przestrzeganiu zasady 2 metrów” mówił Víðir Reynisson.

„Ważne jest to aby ludzie o tym pamiętali i starali się szanować te zasady będąc w kolejce. Później po wejściu do szatni i na basen, utrzymanie 2 metrów odległości może być trudniejsze. Tak czy inaczej myślę, że wszystko poszło dobrze, najważniejsze jest to, że baseny są już otwarte” dodał.