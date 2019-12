Manchester City minnkaði forskot Liverpool niður í ellefu stig og komst nær Leicester í öðru sætinu með sigri á síðastnefnda liðinu á Etihad í kvöld. Lokatölur 3-1 sigur City.



Jamie Vardy skoraði fysrta mark leiksins á 22. mínútu en hann hefur verið funheitur á leiktíðinni. Markið skoraði hann með laglegri vippu yfir varnarlausan Ederson í marki City.





Jamie Vardy has now scored 5+ Premier League goals against four of the 'Big Six' clubs:



vs. Arsenal

vs. Liverpool

vs. Man City

vs. Spurs



BigGamePlayer pic.twitter.com/YbuIT6IuVU