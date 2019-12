Blind veill fyrir hjarta og því frá keppni næstu vikurnar

Daley Blind, leikmaður Ajax og hollenska landsliðsins, er frá keppni sem stendur eftir að hafa fundið fyrir svima í leik gegn Valencia þann 10. desember.



Í kjölfarið fór Blind í allsherjar rannsóknir þar sem kom í ljós að þessi lunkni leikmaður er með bólgur í hjartavöðva. Hann hefur því verið frá keppni í rúmar tvær vikur og verður það áfram út janúar á komandi ári að lágmarki.



Hinn 29 ára gamli Blind segir þó að sér líði vel sem stendur og stefni á að koma til baka eins fljótt og auðið er.



Ajax er á toppi hollensku úrvalsdeildarinnar með 41 stig eftir 17 umferðir líkt og AZ Alkmaar en en fyrrnefnda liðið er ofar sökum betri markatölu.



BBC greindi frá.

