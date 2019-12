Ajax er með þriggja stiga forskot á toppi hollensku úrvalsdeildarinnar er hún fer í jólafrí eftir 6-1 sigur á ADO Den Haag í dag.



Leikmenn Ajax voru staðráðnir í að nýta sér það að keppinautar þeirra í toppbaráttunni í gær, AZ Alkmaar, hafi tapað stigum.



Staðan var orðinn 4-0 eftir 39 mínútur. Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Jurgen Ekkelenkamp og Ryan Gravenberhc skoruðu eitt mark hver.











Dusan Tadic bætti við fimmta markinu á 49. mínútu og stundarfjórðungi síðar skoraði Lassina Franck Traore sjötta og síðasta mark Ajax.



Gestirnir minnkuðu muninn úr vítaspyrna í uppbótartíma og lokatölur því 6-1.



Þetta var síðasti leikur Ajax í hollensku deildinni fyrir frí en deildin fer aftur af stað helgina 17. til 19. janúar.





3 - Excluding season openers, @AFCAjax are the first team with three players scoring in a game in what was their first Eredivisie start (Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch & Lassina Traoré). Introduction. pic.twitter.com/8caeqD5Yto