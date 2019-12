Roman Abramovich, eigandi Chelsea, hyggst ekki selja félagið en hann er sagður hafa hafnað tilboði frá Bandaríkjum upp á þrjá milljarða punda.



Ameríski fjárfestirinn Todd Boehly vildi eignast félagið en hann á tuttugu prósent í bandaríska hafnarboltafélaginu LA Dodgers sem leikur í Major League Baseball.



Dodgers er ekki eina liðið sem Todd á en einnig á hann hlut í Los Angeles Sparks sem er bandarískt kvennakörfuboltaliðið. Svo á hann rafíþróttafélagið Cloud 9.





