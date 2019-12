Liverpool þriðja árið í röð í leik upp líf eða dauða á lokadegi riðlakeppni Meistaradeildarinnar

Liverpool hefur farið alla leið í úrslitaleik Meistaradeildarinnar undanfarin tvö tímabil en í bæði skiptin þurfti liðið að ná í úrslit í lokaleik riðlakeppninnar. Liverpool liðið er í sömu stöðu í kvöld en þarf nú að klára dæmið á útivelli en árin á undan fór umræddur leikur fram á Anfield.



Þetta er þriðja árið í röð þar sem Liverpool mætir liði í lokaumferðinni þar sem bæði lið geta komist áfram í sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar.





Liverpool hammer Spartak Moscow 7-0 at Anfield to ensure they finish top of their Champions League group! Coutinho Firmino Mané Salah pic.twitter.com/TFwjLNO3Na



Fyrir tveimur árum þurfti Liverpool stig á heimavelli á móti rússneska félaginu Spartak Moskvu í lokaumferðinni. Spartak hefði náð Liverpool að stigum með sigri.



Liverpool liðið kláraði verkefnið með glæsibrag og vann leikinn 7-0. Philippe Coutinho skoraði tvö mörk á fyrstu fimmtán mínútunum og endaði með þrennu. Roberto Firmino kom Liverpool í 3-0 á 19. mínútu og bæði Sadio Mané (2 mörk) og Mohamed Salah skoruðu í seinni hálfleiknum.



Liverpool tryggði sér sigur í riðlinum með þessum stórsigri, Sevilla fór með Liverpool upp úr riðlinum en Spartak Moskva sat eftir.





We met Napoli on Dec. 11, 2018 in another CL decisive game. We won 1-0. Our key stats from this match:

- 23 shots (13 off target + 5 blocked)

- 5 big chances missed (3 by Mane)

- 48% possession (our avg 61%)

- 1 amazing goal by Salah

- 1 career-defining save by Alisson pic.twitter.com/PwUJ7mVzEb