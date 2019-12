Mourinho tapaði í Bæjaralandi

Jose Mourinho tapaði sínum öðrum leik sem stjóri Tottenham er hann sá lærisveina sína tapa gegn Bayern Munchen, 3-1, er liðin mættust í Þýskalandi í kvöld.



Bæði lið voru fyrir leikinn komin áfram og fyrir leikinn var einnig ráðið að Bayern myndi enda á toppi riðilsins - og Tottenham númer tvö. Bæði lið hvíldu því lykilmenn í leiknum í kvöld.











Kingsley Coman kom Bayern yfir eftir stundarfjórðung en fimm mínútum síðar jafnaði Ryan Sessegnon metin. Thomas Muller kom svo Bayern aftur yfir á 45. mínútu.



Eitt mark leit dagsins ljós í síðari hálfleik er Philippe Coutinho skoraði á 64. mínútu og lokatölur 3-1.





