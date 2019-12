Liverpool með ellefu stiga forskot eftir sigur á botnliðinu

Liverpool er komið með ellefu stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar eftir sigur á botnliði Watford, 2-0, í fyrsta leik dagsins. Mohamed Salah skoraði bæði mörk Liverpool.



Þetta var fyrsti leikur Watford undir stjórn Nigels Pearson sem er þriðji knattspyrnustjóri liðsins á tímabilinu.



Mohamed Salah kom Liverpool yfir á 38. mínútu eftir sendingu frá Sadio Mané. Skömmu áður hafði Abdoulaye Doucouré klúðrað dauðafæri fyrir Watford.



Mané kom boltanum í netið í upphafi seinni hálfleiks en markið var dæmt af vegna rangstöðu eftir inngrip myndbandsdómara. Dómurinn var mjög hæpinn eins og sjá má hér fyrir neðan.

Was VAR right to rule out Mané’s goal? pic.twitter.com/7EgvafVw6v