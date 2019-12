Pílan heldur áfram á sportrás Stöðvar 2 í allan dag en í tvígang í dag verður sýnt frá Alexandra Palace, eða Ally Pally í London, í dag.



Fyrri útsending dagsins hefst klukkan 12.30 og síðari klukkan 19.00 en Páll Sævar Guðjónsson mun leiða áhorfendur í gegnum daginn í dag er fyrsta umferðin heldur áfram.





Will Anderson regain his magic formula? @GaryAnderson180 is coming into the PDC World Championship in mixed form, but nobody is doubting his capabilities.







Það er ekki bara píla á dagskránni í dag því Aston Villa og Liverpool mætast í enska deildarbikarnum. Liverpool mun þó ekki stilla upp sínu besta liði því aðallið félagsins er í Katar á HM félagsliða.



Það verður því ansi ungt lið Liverpool sem mætir á Villa Park í kvöld og verður fróðlegt að fylgjast með hvað þeir gera. Jurgen Klopp, stjóri liðsins, verður heldur ekki á hliðarlínunni þar sem hann er einnig í Katar.





Jürgen Klopp has revealed how he plans to watch #LFC's @Carabao_Cup tie with @AVFCOfficial from Qatar as he urged the Neil Critchley-led side to make the most of the unique opportunity... https://t.co/c15kXII5lt