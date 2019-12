Vinsælustu lög áratugarins á Spotify

Spotify hefur nú gefið út lista yfir mest streymdu lög áratugarins en þar situr kanadíski tónlistamaðurinn Drake á toppnum. Um er að ræða lög sem hafa verið í spilun á Spotify frá árinu 2010.



Lög Drake hafa verið spiluð 28 milljarð sinnum á veitunni á þessum tíma en lagið bara lagið One Dance var streymt 1,7 milljarð sinnum.



Vinsælasta lag ársins 2019 var Senorita með þeim Shawn Mendes and Camila Cabello en lagið hefur verið spilað milljarð sinnum og í öðru sæti er Bad Guy með Billie Eilish sem er með 990 milljón spilanir.



BBC greinir frá þessu en hér að neðan má lesa yfir nokkra áhugaverða lista frá þessum áratugi:



Sá listamaður sem er með flestar spilanir á áratuginum

1) Drake

2) Ed Sheeran

3) Post Malone

4) Ariana Grande

5) Eminem



Lögin með flestar spilanir á Spotify á áratuginum

1) Shape Of You - Ed Sheeran

2) One Dance - Drake

3) Rockstar - Post Malone

4) Closer - The Chainsmokers

5) Thinking Out Loud - Ed Sheeran



Þeir listamenn sem eiga flestar spilanir á áratuginum

1) Post Malone

2) Billie Eilish

3) Ariana Grande

4) Ed Sheeran

5) Bad Bunny



Mest spiluðu lög ársins 2019

1) Senorita - Camila Cabello and Shawn Mendes

2) Bad Guy - Billie Eilish

3) Sunflower - Post Malone

4) 7 Rings - Ariana Grande

5) Old Town Road - Lil Nas X



Vinsælustu plöturnar á Spotify árið 2019

1) When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

2) Hollywood's Bleeding - Post Malone

3) Thank U, Next - Ariana Grande

4) No. 6 Collaborations Project - Ed Sheeran

5) Shawn Mendes - Shawn Mendes