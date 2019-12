Síðasta vika var heldur betur góð fyrir Ole Gunnar Solskjær, stjóra Manchester United, en mikil pressa var komin á Norðmanninn eftir magurt gengi að undanförnu.



Á miðvikudagskvöldið hafði United betur gegn Tottenham á heimavelli og á laugardagskvöldið ferðuðust þeir yfir á Etihad-leikvanginn og höfðu betur gegn grönnunum í City, 2-1.



Á blaðamannafundi eftir leikinn var Norðmaðurinn spurður hvað það hefði þýtt fyrir hann persónulega að hafa betur gegn Jose Mourinho og Pep Guardiola á fimm dögum.



Solskjær var fljótur til og svaraði: „Á þremur dögum,“ sagði Solskjær og brosti.





"Ole, can you just say what it means to you personally to have beaten a Jose Mourinho team and a Pep Guardiola team in five days?



"Three days." pic.twitter.com/5qEy5bzXEC