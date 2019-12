Solskjær: Stuðningsmennirnir skilja hvað ég er að reyna

Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United, sagði á blaðamannafundi í gær að hann væri enn með stuðningsmennina á bakvið sig og að þeir skildu hvað hann væri að reyna gera hjá félaginu.



Norðmaðurinn hefur verið undir mikilli pressu að undanförnu og ekki minnkaði hún um liðna helgi er United gerði 2-2 jafntefli við Aston Villa á heimavelli. Versta byrjun United í 31 ár staðreynd.



Í kvöld er það svo stórleikur er Jose Mourinho og lærisveinar hans í Tottenham mæta á Old Trafford.





On #TheDebate, @graemelesaux14 breaks down the 'disconnect' at @ManUtd and feels the void is at the top - rather than with Solskjaer.



Watch The Debate live now on Sky Sports Premier League channel, and get in touch using #TheDebate. pic.twitter.com/73KDulmR9e