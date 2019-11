Fullkomin byrjun Mourinho

Jose Mourinho stýrði Tottenham til sigurs í sínum fyrsta leik með félagið er liðið vann 3-2 sigur á West Ham í grannaslag er liðin mættust á Lundúnarleikvanginum í dag.



Beðið var með mikilli eftirvæntingu eftir þessum fyrsta leik Mourinho sem tók nokkuð óvænt við liðinu á fimmtudaginn eftir að Mauricio Pochettino fékk sparkið á miðvikudagskvöldið.



Jafnvægi var á leiknum í fyrri hálfleik en Tottenham komst í góða stöðu með tveimur mörkum á sjö mínútna kafla undir lok fyrri hálfleiks.



Fyrra markið gerði Son Heung-min á 36. mínútu eftir laglegt spil og Lucas Moura tvöfaldaði svo forystuna eftir að Tottenham hafi ætt upp vinstri kantinn. 2-0 í hálfleik.





Dele Alli has recorded his first Premier League assist of the season in José Mourinho's first game in charge.



The real Dele Alli reveals himself. pic.twitter.com/ljlb7wpRDI — Squawka Football (@Squawka) November 23, 2019

175 - Harry Kane is now Tottenham's outright third highest goalscorer of all-time with 175 goals, behind only Jimmy Greaves (266) and Bobby Smith (208). Bronze. #WHUTOT pic.twitter.com/eqoVCVtzFM — OptaJoe (@OptaJoe) November 23, 2019

20th January 2019: Fulham 1-2 Spurs



L

L

L

L

L

L

D

D

L

L

L

D



23rd November 2019: West Ham 2-3 Spurs



Tottenham end their 12-game winless run on the road.



José Mourinho really is the Special One. pic.twitter.com/enPAg4FCtL — Squawka Football (@Squawka) November 23, 2019

Harry Kane elskar að skora gegn West Ham og hann skoraði þriðja markið á fjórðu mínútu síðari hálfleiks með hörku skalla eftir fyrirgjöf Serge Aurier.Varamaðurinn Michail Antonio setti smá líf í leikinn á 73. mínútu er hann minnkaði muninn í 3-1 með hörkuskoti.West Ham minnkaði muninn enn frekar á 95. mínútu leiksins er Angelo Ogbonna kom boltanm í netið eftir hornspyrnu. Nær komust þeir ekki og lokatölur 3-2.Með sigrinum hoppar Tottenham upp í 6. sætið. Liðið er með sautján stig en West Ham er í 16. sætinu með þrettán stig. Afleitt gengi hjá þeim að undanförnu og farið að hitna verulega undir Manuel Pellegrini.