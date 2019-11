Firmino tryggði Liverpool stigin þrjú á Selhurst Park

Liverpool er með átta stiga forskot á Leicester eftir að hafa unnið 2-1 útisigur á Crystal Palace í erfiðum leik.



Jafnræði var með liðunum í fyrri hálfleik og ljóst að Palace-menn voru ekki mættir til að gefa toppliðinu tommu eftir.



Undir lok fyrri hálfleiks skoruðu Palace er James Tomkins kom boltanum í netið. Eftir skoðun í VARsjánni var markið hins vegar dæmt af.



Fyrsta mark leiksins kom á 49. mínútu. Andy Robertson kom þá boltanum á Sadio Mane sem skaut skoti að marki Palace sem Vicente Guaita réð ekki við. Slök markvarsla en inn fór boltinn.





Andy Robertson has now provided more Premier League assists (13) in 2019 than any other player.



Over to you, Trent. pic.twitter.com/LWDLHsXoPc