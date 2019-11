Vandræði Everton halda áfram en í dag tapaði liðið 2-0 fyrir botnliði Norwich á heimavelli.



Fyrsta mark leiksins kom á 55. mínútu. Teemu Pukki kom þá boltanum á Todd Cantwell sem skoraði fyrsta og eina mark leiksins.



Gestirnir tvöfölduðu svo forystuna í uppbótartíma er Dennis Srbeny sigldi í gegnum vörn Everton og skoraði.



Everton er í 15. sæti deildarinnar með fjórtán stig eftir þrettán leiki en Norwich lyfti sér af botninum upp í 19. sætið með sigrinum.



Gylfi lék allan leikinn fyrir Everton og bar fyrirliðabandið.





FULL-TIME Everton 0-2 Norwich Todd Cantwell and Dennis Srbeny fire the Canaries to their first away win of the season #EVENOR pic.twitter.com/ARx3QTisb7

