City upp fyrir Chelsea eftir sigur í stórleiknum

Manchester City er komið í 3. sæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir 2-1 sigur á Chelsea í stórleik helgarinnar í enska boltanum.



Liðin mættust á Etihad-leikvanginum í kvöld en fyrsta mark leiksins skoraði N'Golo Kante. Hann fékk boltann inn fyrir vörn Manchester City og kláraði færið vel.



Adam var ekki lengi í paradís fyrir Chelsea því átta mínútum síðar var staðan orðin jöfn. Kevin De Bruyne jafnaði þá með skoti sem hafði viðkomu í varnarmanni.



Sigurmarkið kom einnig í fjörugum fyrri hálfleiknum en það gerði Riyad Mahrez á 37. mínútu eftir laglegan einleik.





10 - Riyad Mahrez has been involved in 10 goals in his 11 starts in all competitions for @ManCity this season (4 goals, 6 assists). Case. #MCICHE

Manchester City at the Etihad in the league in 2019:



Played: 16

Won: 14

Drawn: 1

Lost: 1

Goals: 43

Conceded: 9

Clean sheets: 9



The only home side to win in the Premier League today. pic.twitter.com/CqiQnj5B1r