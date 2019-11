Magnaður sex marka leikur er United-liðin skildu jöfn

Sheffield United og Manchester United gerðu 3-3 jafntefli í frábærum fótboltaleik er liðin mættust á heimavelli Sheffield í dag.



Eftir jafnteflið er Man. Utd í 9. sæti deildarinnar með sautján stig en Sheffield United er 6. sætinu með átján stig.



John Fleck kom Sheffield yfir á 19. mínútu eftir stoðsendingu frá Lys Mousset sem nýtti sér mistök Phil Jones, sem fékk langþráð tækifæri í miðri vörn Manchester United.



Jones var skipt af velli í hálfleik og inn kom Jesse Lingard en á sjöundu mínútu síðari hálfleiks tvöfaldaði Lys Mousset forystuna. Andreas Pereira missti boltann á miðjunni, gestirnir geystust upp og skoruðu.





Gestirnir frá Manchester voru þó ekki af baki dottnir. Brandon Williams, fæddur árið 2000, minnkaði muninn á 72. mínútu og fimm mínútum síðar jafnaði Mason Greenwood, fæddur árið 2001, metin eftir að hafa komið inn sem varamaður.Marcus Rashford gaf laglega sendingu fyrir markið og Greenwood var vel vakandi í teignum. Endurkoman var svo fullkomnuð á 79. mínútu er Marcus Rashford skoraði eftir stórkostlega spilamennsku United.Dramatíkinni var ekki lokið því í uppbótartíma jafnaði Oli McBurnie metin eftir darraðadans í vítateig gestanna. Lokatölur 3-3 ævintýralegt jafntefli.