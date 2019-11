Sterling vill sjá Guardiola framlengja áður en hann skrifar sjálfur undir

Manchester City hefur boðið Raheem Sterling nýjan samning en Sterling hefur verið funheitur síðustu tvær leiktíðir.



Sterling hefur farið á kostum eftir að Pep Guardiola kom til Manchester City árið 2016 en City vill framlengingu Sterling, einungis tólf mánuðum eftir að hann skrifaði undir nýjan samning.



Mörg stærstu lið Evrópu eru talinn horfa hýru auga til Sterling sem hefur skorað 39 mörk og gefið 23 stoðsendingar í þeim 68 leikjum sem hann hefur spilað með frá byrjun síðustu leiktíðar.





Raheem Sterling wants Pep Guardiola to extend Manchester City stay before signing £450,000 per week deal as City star ponders future https://t.co/sqtTfB2BYF pic.twitter.com/glc1dfqfQr