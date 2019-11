Í hóp hjá United ári eftir að hafa greinst með krabbamein

Hinn 19 ára gamli Max Taylor er í leikmannahópi Manchester United sem mætir Rúnari Má Sigurjónssyni og félögum í Astana í Kasakstan í Evrópudeildinni á fimmtudaginn.



Það er ekki í frásögur færandi nema það eru tólf mánuðir síðan Taylor hóf lyfjameðferð vegna krabbameins.



Taylor greindist með krabbamein í eistum í nóvember í fyrra og hóf strax lyfjameðferð sem gekk vel.



Hann byrjaði aftur að æfa í september og núna, ári eftir að hafa hafið lyfjameðferð, er hann kominn í hóp hjá aðalliði United.



November 2018: Man Utd defender Max Taylor starts chemotherapy after being diagnosed with testicular cancer.



November 2019: Max Taylor in the Man Utd 1st team squad for their match with Astana after returning to training.



Keep fighting, Max pic.twitter.com/szdOTDdIDl