Frakkland tók toppsætið

Frakkarnir tóku toppsætið í H-riðli, riðli okkar Íslendinga í undankeppni EM 2020, en þeir unnu sigur í Albaníu í kvöld.



Corentin Tolisso, leikmaður Bayern kom Frökkunum yfir á 9. mínútu, og eftir hálftíma tvöfaldaði Antoine Griezmann forystuna. Lokatölur 2-0.



Frakkland taka því toppsætið í riðlinum. Þeir enda á toppnum með 25 stig en Tyrkirnir eru í öðru sætinu með 23 stig.





Albania fans get soaked before France tie as sprinkler malfunctions at new stadium #Euro2020https://t.co/bWyAnviYPi pic.twitter.com/4rgALoXTbM