Torreira líður ekki lengur vel hjá Arsenal

Umboðsmaður Lucas Torreira, miðjumanns Arsenal, segir að leikmaðurinn sé ekki lengur ánægður hjá félaginu og framtíð hans sé undir Unai Emery, stjóra Arsenal.



Úrúgvæinn var keyptur fyrir 26 milljónir punda 2018 en hann átti gott HM og var svo fastamaður á síðustu leiktíð. Á þessari hefur hann svo verið í miklum vandræðum með að fá spiltíma.



Torreira hefur verið á eftir Matteo Guendouzi, Dani Ceballos, Granit Xhaka og Joe Willock í röðinni en Torreira hefur ekki spilað 90 mínútur í leik á tímabilinu það sem af er.





Lucas Torreira "no longer at ease" at Arsenal - and his agent says it's down to Unai Emery https://t.co/QMrcrflQTQ pic.twitter.com/8C3ydJCrZN