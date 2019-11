Dortmund kom til baka gegn Inter og Håland heldur áfram að skora | Öll úrslit kvöldsins

Dortmund vann mikilvægan 3-2 sigur á Inter á heimavelli er liðin mættust í F-riðli Meistaradeildar Evrópu í kvöld.



Það var kraftur í Inter í fyrri hálfleik. Lautaro Martinez kom Inter yfir á 9. mínútu og fimm mínútum fyrir leikhlé tvöfaldaði Matias Vecino forystuna.



Allt annað lið Dortmund kom út í síðari hálfleikinn. Achraf Hakimi minnkaði muninn á 51. mínútu og þrettán mínútum síðar jafnaði Julian Brandt.



Hakimi var ekki hættur því á 77. mínútu skoraði hann sigurmarkið og tryggði Dortmund 3-2 sigur. Þeir eru því í 2. sætinu með sjö stig, stigi á eftir Barcelona, en Inter er í 3. sætinu með fjögur stig.





7 - Erling Haaland has scored seven goals in his first four Champions League appearances – two more than any other player in the competition’s history. Wunderkind. pic.twitter.com/thPucN0KNM