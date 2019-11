Nýi Neymar stimplaði sig inn hjá Real Madrid

Í mörg ár var Brasilíumaðurinn Neymar orðaður við spænska stórliðið Real Madrid. Neymar fór hins vegar fyrst til Barcelona og svo til Paris Saint Germain. Í gærkvöldi sáu stuðningsmenn Real Madrid nýjustu stjörnu liðsins síns stimpla sig inn og áttuðu sig um leið á því að þeir eru nú komnir með „uppfærða“ útgáfu af Neymar.



Hinn átján ára gamli Rodrygo skoraði þrennu í 6-0 sigri Real Madrid á Galatasaray í Meistaradeildinni í gærkvöldi. Aðeins einn yngri leikmaður hefur skorað þrennu fyrir Real Madrid og það var sjálfur Raul.



Rodrygo er þegar kominn með viðurnefnið „Nýi Neymar“ eftir að hann fór sömu leið og sá eldri eða frá Santos og til Spánar. Rodrygo fór hins vegar ekki til Barcelona heldur til Real Madrid.







Brazilian forward Rodrygo has announced himself on club football's biggest stage with a 'perfect' hat-trick for Real Madrid.



Það hefur verið ekki vitað mikið um þennan strák sem er jafnhár og Neymar eða 174 sentímetrar. Rodrygo heitir fullu nafni Rodrygo Silva de Goes og fæddist 9. janúar 2001. Hann kom í sumar til Real Madrid og hefur síðan skorað fimm sinnum í fyrstu sex leikjunum með félaginu.„Draumur rættist hjá mér þegar ég heyrði allan Bernabeu leikvanginn syngja nafnið mitt. Ég er svo ánægður og þetta er búið að vera frábært kvöld. Ég þarf samt að reyna að halda ró minni,“ sagði Rodrygo eftir leik.Rodrygo skoraði fullkomna þrennu á Bernabeu í gær. Hann skoraði fyrst með vinstri fótar skot á fjórðu mínútu og bætti síðan við skallamarki á sjöundu mínútu. Brasilíumaðurinn Marcelo lagði upp bæði mörkin fyrir ungan landann sinn.Rodrygo varð þar með fyrstur í Meistaradeildinni til að skora tvisvar á fyrstu sjö mínútunum.Rodrygo lagði síðan upp mark fyrir Karim Benzema áður en hann innsiglaði þrennuna í uppbótatíma, nú með hægri fótar skoti eftir sendingu frá Benzema. Mark með vinstri, skalla og hægri fæti. Ekki slæmt við átján ára gamlan strák, á stóra sviðinu með einu af stærstu félögum heims.„Hann kom mér ekki á óvart. Hann er klár, fljótur að læra og er ólmur í að læra og bæta sinn leik. Hann þarf að styrkja sig líkamlega en hvað varðar tækni þá þekkir hann allt sem hægt er að geta með boltann,“ sagði knattspyrnustjórinn Zinedine Zidane.„Rodrygo er aðeins átján ára gamall en hann óttast ekkert. Ég elska að sjá ungan fótboltamann spila svona,“ sagði Karim Benzema um Rodrygo.The youngest players to achieve a perfect hat-trick in the Champions League:18-301 RODRYGO GOES20-306 Kylian Mbappé22-312 Michael Owen22-354 Karim Benzema24-060 Harry Kane24-237 Samuel Eto’o— MisterChip (English) (@MisterChiping) November 6, 2019