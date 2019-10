Óska eftir því að spila leikinn aftur vegna mistaka VAR

Leganes hefur óskað eftir því að leikur þeirra gegn Levante í spænsku úrvalsdeildinni verði leikinn aftur vegna mistaka VAR í leiknum.



Leganes vill meina að vítaspyrnan sem dæmd var á þá í fyrri hálfleik hafi átt sér stað fyrir utan vítateiginn.



Samskiptakerfið hjá dómara leiksins, Munuera Montero, hafi klikkað og því þurfti fjórði dómarinn að segja Munuera skilaboðin frá VARsjá dómaranum eftir að hafa tekið upp símann.





Leganes have appealed to La Liga for their match against Levante to be replayed after claiming a VAR failure.



