Fengu íbúa heillar götu í lið með sér í stríðinu gegn plasti

Stöð 2 sýnir á sunnudaginn þáttinn War on Plastic with Hugh and Anita. Um er að ræða fyrsta þátt af þremur en hann verður sýndur klukkan 20:25 eða strax á eftir fyrsta þættinum í þriðju seríunni af Leitinni að upprunanum með Sigrúnu Ósk Kristjánsdóttur.



Óheyrilega mikið af plastúrgangi fer í hafið okkar á hverri mínútu. Þættir eins og Blue Planet og Drowning in Plastic hafa veitt okkur innsýn inn í þessa mengun og þau hrikalegu áhrif sem hún hefur á lífríki plánetunnar okkar.



Hugh og Anita kanna hvaðan allt þetta plastmagn kemur og hvað hvert eitt og einasta okkar getur gert til að snúa þessari ógnvænlegu þróun við. Þau skora á fyrirtæki að sýna ábyrgð með því að draga úr plasti í vörum sínum og spyrja stjórnvöld hvað þau séu að gera til þess að efla endurvinnslu og minnka plastframleiðslu.



Að auki skora þau á heila götu í Bristol að draga úr heimilisplastneyslu á fjórum mánuðum í þeirri viðleitni að leiða íbúa í ljós um það sé í raun ekki eins erfitt og í fyrstu sýnist að leggja sitt af mörkum til að sporna gegn þessum náttúruhamförum af mannavöldum.



Þriðjungur plastumbúða sem fellur til á heimilum í Bretlandi kemur frá tíu stærstu verslunarkeðjunum þar í landi, rúmlega 800.000 tonn á ári. Bretar kaupa átta milljónir vatnsflaskna á ári en það tekur hverja flösku um 450 ár að brotna niður í náttúrunni.



Anita og Hugh spyrja af hverju við þurfum að kaupa allt þetta vatn í plasti þegar um helmingur alls plasts sem framleitt er í Bretlandi endar í rangri ruslafötu. Flokkun er ábótavant og fræðsla er nauðsynleg til þess að upplýsa samfélagið um það hvernig flokka skuli í tunnurnar.



Hugh og Anita eru staðráðin í að benda á það sem betur má fara í þessum málum og segja plastinu stríð á hendur.



Stöð 2 sýndi áður heimildarþættina Hugh‘s War on Waste sem slógu í gegn hjá áhorfendum.