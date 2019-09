Benzema skaut Real Madrid upp í annað sætið

Real Madrid er komið upp í annað sæti La Liga-deildarinnar eftir 1-0 sigur á Sevilla sem sat á toppi deildarinnar fyrir helgina.



Fyrsta og eina mark leiksins kom á 64. mínútu en eftir frábæra fyrirgjöf Dani Carvajal skallaði Karim Benzema boltann í netið.



Sevilla náði að koma boltanum í netið er skammt var eftir en markið var réttilega dæmt af vegna rangstöðu. Fyrsta tap Sevilla á tímabilinu staðreynd.



Real er í 2. sætinu með ellefu stig en lífsnauðsynlegur sigur fyrir Zinedine Zidane eftir skellinn gegn PSG í vikunni.





Real Madrid are *checks notes* second in LaLiga and *checks notes again* four points ahead of Barcelona. pic.twitter.com/zDqbO8Xx0Z