Matvælastofnun og Matís standa í dag fyrir fræðslufundi um matvælasvindl (e. food fraud) og verður hægt að fylgjast með útsendingunni hér á Vísi. Fundurinn fer fram á ensku og er haldinn í húsakynnum Matís. Hann hefst klukkan 13.



Í tilkynningu segir að fræðslufundurinn sé hluti af þriggja ára norrænu verkefni, sem styrkt sé af norrænu ráðherranefndinni. Sérstaklega eru boðaðir á fundinn fulltrúar matvælaeftirlits heilbrigðieftirlitsins, starfsmenn Matvælastofnunar, starfmenn Matís, ásamt fulltrúum frá Tollstjóraembættinu og embætti ríkislögreglustjóra.



Hægt verður að fylgjast með útsendingunni að neðan.



Dagskrá fundarins:



13:00-13:25 Brief about Eu Food fraud network and introduction of the Nordic Food fraud project 2018-2020 Herdís Maríanne Guðjónsdóttir, MAST



13:30-14:30 Implementing a Country- or Regional-Level Food Fraud Vulnerability Assessment (FFVA) and Food Fraud Prevention Strategy (FFPS). Roy Fenoff, Phd Assistant professor of criminal Justice at the Citadel and research collaborator with the Michigan State University´s Food Fraud Initiative.

14:35-15:00 Species substitution in the seafood industry Jónas R. Viðarsson, Matís

15:00-15:20 Coffee

15:20-15:40 The fight against food fraud in Europe – EU coordinated actions Rúnar I. Tryggvason, MAST

15:40-16:00 Food fraud and its challenges in food supplements: Do we need more awareness in an increasing e-commerce world! Zulema Sullca Porta, MAST