Þjóðleikhúsið leitar að börnum til að taka þátt í Kardemommubænum

Þjóðleikhúsið heldur áheyrnarprufur fyrir krakka á aldrinum 9-17 ára dagana 12. – 15. október en skráning í prufurnar hófst í gær. Kardemommubærinn er afmælissýning Þjóðleikhússins sem fagnar 70 ára afmæli sínu á þessu leikári en frumsýnt verður í apríl.



Leikstjóri er Ágústa Skúladóttir og meðal leikara í sýningunni eru Örn Árnason í hlutverki Bastíans bæjarfógeta, en Örn hefur þegar leikið alla ræningjana í fyrri uppsetningum.



Steinunn Ólína leikur Soffíu frænku og með hlutverk ræningjanna fara Sveppi, Hallgrímur Ólafsson og Oddur Júlíusson. Tónlistarstjóri er Karl Olgeirsson og danshöfundur er Chantelle Carey.



Í áheyrnarprufunum er leitað að börnum og unglingum með mikla færni í leik, söng og dansi. Annars vegar börnum á aldrinum 9-13 ára til að fara með tvö stór og krefjandi hlutverk, Kamillu og Tomma, og hins vegar börnum og unglingum á aldrinum 9-17 ára til að leika dýr og íbúa í hinum litríka Kardemommubæ. Skráningarfrestur er til og með 1. október.



Skráning fer fram hér.



Yfirumsjón með prufunum hafa þrír af listrænum stjórnendum sýningarinnar, þau Ágústa Skúladóttir leikstjóri, Chantelle Carey danshöfundur og Karl Olgeirsson tónlistarstjóri, en þau hafa öll mikla reynslu af stjórnun viðamikilla leiksýninga með dansi og söng. Ágústa Skúladóttir hefur sett upp mikinn fjölda barna- og fjölskyldusýninga, meðal annars Dýrin í Hálsaskógi, Línu Langsokk og Grímuverðlaunasýningarnar Klaufa og kóngsdætur og Í skugga Sveins. Karl Olgeirsson hefur komið víða við í íslensku tónlistarlífi og var meðal annars hljómsveitarstjóri í We Will Rock You og Slá í gegn, og fékk Grímuverðlaunin fyrir hljóðmynd í Einræðisherranum. Chantelle Carey fékk meðal annars Grímuverðlaunin fyrir Bláa hnöttinn og Slá í gegn.