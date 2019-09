Leik lokið: Liverpool - Newcastle 3-1 | Þægilegt hjá Liverpool á Anfield

Gestirnir frá Newcastle komu um það bil öllum á óvart þegar þeir komust yfir strax á 7. mínútu leiksins. Þar var að verki vinstri bakvörðurinn Jetro Williams með frábæru marki en hann fíflaði Trent Alexander-Arnold upp úr skónum áður en hann skoraði með þrumuskoti framhjá Adrian í marki Liverpool.



Adam var þó ekki lengi í paradís en á 28. mínútu jafnaði Sadio Mané metin með frábæru skoti eftir sendingu Andy Robertson. Mané var svo aftur á ferðinni á 40. mínútu og staðan 2-1 fyrir Liverpool í hálfleik.



Það var svo Egyptinn Mohamed Salah sem gulltryggði sigur heimamanna með marki á 72. mínútu.



Lokatölur 3-1 og Liverpool enn á toppi ensku úrvalsdeildinnar með fullt hús stiga. Newcastle United eru hins vegar með fjögur stig að loknum fimm umferðum.





@LFC are the first team in English top-division history to win successive games while scoring + goals each time #LIVNEW pic.twitter.com/HRi2c71fTw