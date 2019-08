26 mánuðir og 27 dagar síðan að Real Madrid var síðast fyrir ofan Barcelona í spænsku úrvalsdeildinni

Real Madrid er með þrjú stig eftir fyrstu umferðina í spænsku úrvalsdeildinni en erkifjendur þeirra í Barcelona eru án stiga eftir tap hjá meisturunum í fyrstu umferðinni.



Á föstudag töpuðu Börsungar gegn Athletic Bilbao í opnunarleik úrvalsdeildarinnar en hinn 38 ára gamli Aritz Aduriz skoraði með stórkostlegri klippu.



Real Madrid vann svo 3-1 sigur á Celta Vigo á laugardaginn þar sem Gareth Bale lagði meðal annars upp eitt mark í sigri Zinedine Zidane og félaga.



Real er því fyrir ofan Börsunga í töflunni og það hefur ekki gerst síðan 24. maí 2017. Tvö ár, tveir mánuðir og 27 dagar síðan að það gerðist síðast en yfirburðir Börsunga á Spáni hafa verið miklir.





Real Madrid above Barcelona for the first time in 818 days.#LaLiga #RealMadrid #Barcelona pic.twitter.com/YBFBfyoZOJ