Inter og Man. Utd komast að samkomulagi um lánssamning Alexis Sanchez

Inter og Manchester United hafa komist að samkomulagi um lánssamning Alexis Sanchez út leiktíðina en Sky á Ítalíu greinir frá þessu.



Ítalska félagið er talið borga fimm milljónir evra af launum Sílemannsins en hann er talinn fara í læknisskoðun hjá Inter á morgun.





Inter Milan have agreed a deal with Manchester United to sign Alexis Sanchez on loan, according to Sky in Italy