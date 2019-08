27 ár frá fyrsta leiknum og markinu í ensku úrvalsdeildinni

Í dag eru 27 ár frá því að enska úrvalsdeildin hóf göngu sína en hún hefur síðan þá verið í þeirri mynd sem hún er í dag.



Þá voru þó 22 lið í deildinni en fyrsti leikurinn fór fram milli á Sheffield United og Manchester United. Fyrsta mark deildarinnar skoraði Brian Dean með skalla er hann kom Sheffield United yfir.



Fyrsta markið kom strax á 5. mínútu en Deane var aftur á ferðinni á 50. mínútu er hann tvöfaldaði forystu Sheffield United.







On this day 27 years ago Brian Deane netted the first ever @premierleague goal #SUFC pic.twitter.com/nSSVrSiJut