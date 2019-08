Fyrsti sigur Gylfa og félaga │ Nýliðarnir burstuðu Newcastle

Gylfi Þór Sigurðsson var á sínum stað í byrjunarliði Everton sem vann sinn fyrsta sigur á leiktíðinni er liðið bar sigur úr býtum gegn Watford á heimavelli, 1-0.



Everton skoraði strax á tíundu mínútu. Langur bolti fram völlinn frá Lucas Digne skilaði sér í fætur Bernard sem lék inn á völlinn og kláraði færið vel.



Fleiri urðu mörkin ekki en Gylfi spilaði allan leikinn fyrir Everton sem eru því með fjögur stig eftir fyrstu tvo leikina. Watford er án stiga.





FULL TIME: Everton 1-0 Watford



It was nervy at times, but the Blues secure their first win of the season. There was some really nice football in there and some really promising performances, which will please Silva - but there's room for Everton to grow