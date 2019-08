Stelpurnar í Corinthians fótboltaliðinu settu heimsmet

Kvennalið Corinthians varð í gær fyrsta atvinnumannalið kvenna í fótbolta til að eignast metið yfir flesta sigurleiki í röð í efstu deild.



Corinthians fagnaði þá sínum 27. sigri í röð með því að vinna 4-0 sgur á Ferroviaria.



Þetta er heimsmetsjöfnun en velska félagið The New Saints vann á sínum tíma 27 leiki í röð. The New Saints hafði bætt 44 ára gamalt heimsmet Ajax í desember 2016.



Corinthians getur bætt metið með sigri á Sao Jose á heimavelli á miðvikudaginn kemur.



Corinthians liðið hefur skorað 95 mörk í þessum 27 leikjum og aðeins fengið á sig átta. Sigurgangan hófst 26. mars síðastliðinn.



Í sex leikjum hefur Corinthians skorað fimm mörk eða fleiri en stærsti sigurinn er 9-0 sigur á Sao Francisco í síðasta mánuði.