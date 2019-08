Stórskemmtilegur opnunarleikur í Championship-deildinni

Luton Town og Middlesbrough gerðu 3-3 jafntefli í opnunarleik Championship-deildarinnar er liðin mættust á Kenilworth Road-leikvanginum í Luton í kvöld.



Mikill hraði var í leiknum frá upphafi og fyrsta markið kom strax á sjöundu mínútu er Middlesbrough komst yfir með marki Ashley Fletcher. Tíu mínútum síðar jöfnuðu heimamenn með marki Sonny Bradley.



Nýliðarnir í B-deildinni voru komnir í 2-1 er 24 mínútur voru komnar á klukkuna en Birtt Assombalonga jafnaði metin á 38. mínútu og allt var jafnt í hálfleik, 2-2.





