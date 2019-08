Staðfestir að tilboð United í Maguire hafi verið samþykkt: „Klassa leikmaður og frábær maður“

Brendan Rodgers, stjóri Leicester City, staðfesti í gærkvöldi að tilboð Manchester United í miðvörðinn Harry Maguire hafi verið samþykkt.



Talið er að United borgi rúmlega 80 milljónir punda fyrir enska miðvörðinn og greindu enskir fjölmiðlar frá því í gær að tilboð United hafi verið samþykkt.



Rodgers staðfesti þetta svo við fjölmiðla í gær þar sem hann hrósaði einnig Maguire í hástert og segir að hann sé alvöru atvinnumaður.





"The fee has been agreed but it is not done yet. He is a top class player and a great man."



Brendan Rogers has the latest on Harry Maguire's move to Manchester United and how Leicester could replace him.



