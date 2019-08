Arsenal staðfestir komu David Luiz

Arsenal hefur staðfest komu varnarmannsins David Luiz til félagsins en þetta staðfesti félagið nú undir kvöld.



Arsenal borgar átta milljónir punda fyrir brasilíska varnarmanninn en í gær komu sögusagnir um að Luiz myndi skipta til rauðklædda Lundúnarliðsins.





Welcome to The Arsenal, @DavidLuiz_4



#BemvindoDavid