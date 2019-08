Fimm þrennur og 23 mörk í síðasta æfingarleik Bayern fyrir þýsku úrvalsdeildina

Það var enginn miskunn hjá Bayern Munchen í gærkvöldi er þeir hituðu upp fyrir þýsku úrvalsdeildina. Þeir mættu þá áhugamannaliðinu Rottach-Egern og unnu 23-0 sigur.



Þýsku meistararnir voru iðnir við kolann en þeir skoruðu mark á nánast hverjum fjórum mínútum en Corentis Tolisso skoraði fjögur mörk og Robert Lewandowski þrjú.





Five hat-tricks



Hat-trick in four minutes



23-0 win



Bayern Munich gave one goalkeeper a day to forget...



More: https://t.co/Jfp0TDrhQo #bbcfootball pic.twitter.com/xR2ndyjDVh