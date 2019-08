Man. United burstaði Chelsea í frumraun Lampard

Manchester United gerði sér lítið fyrir og rúllaði yfir Chelsea í stórleik fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Þrjú af mörkunum fjórum komu í síðari hálfleik.



Það voru liðnar átján mínútur er United komst yfir. Kurt Zouma gerðist þá brotlegur og heimamenn fengu vítaspyrnu. Marcus Rashford steig á punktinn og skoraði af miklu öryggi.



Eftir það rönkuðu leikmenn Chelsea við sér. Emerson átti meðal annars skot í stöngina og David de Gea varði vel frá Ross Barkley. United var þó einu marki yfir er liðin gengu til búningsherbergja.





2000 - Chelsea will end a day in the Premier League relegation zone for the first time since September 30th 2000. Unfamiliar. #MUNCHE