Pogba spilaði síðari hálfleik í tveggja marka sigri Manchester United

Manchester United byrjar tímabilið 2019/2020 á sigri en þeir unnu 2-0 sigur á ástralska liðinu, Perth Glory, í æfingarleik í Ástralíu í dag en United er þar í æfingarferð til að undirbúa sig fyrir komandi leiktíð.



Romelu Lukaku var ekki í leikmannahópnum og PauL Pogba mátti sætta sig við að sitja á bekknum í fyrri hálfleik. Daniel James byrjaði sinn fyrsta leik en Aaron Wan-Bissaka byrjaði á bekknum.





