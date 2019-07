Sérfræðingur stórfyrirtækja hafnar líkindum við Söknuð

„Það eru engin slík líkindi milli laganna sem gefa til kynna að You Raise Me Up sé stæling á Söknuði,“ segir í greinargerð tónlistarprófessorsins Lawrence Ferrara sem lögð er fram af hálfu lögmanna Warner Music og Universal Music.



Eins og kunnugt er hefur tónlistarmaðurinn Jóhann Helgason stefnt norska lagahöfundinum Rolf Løvland og tónlistarfyrirtækjunum Warner og Universal og fleiri fyrir alríkisdómstól í Los Angeles vegna meints stuldar á laginu Söknuði sem kom út árið 1977.



Telur Jóhann að lagið You Raise Me Up sem Løvland sendi frá sér árið 2001 sé eftiröpun á Söknuði. Lögmenn Universal og Warner í málinu réðu Lawrence Ferrara til að gera fyrir sig samanburðargreiningu á lögunum tveimur. Greinargerð Ferrara hefur nú verið lögð fram við dómstólinn. Ferrara segir að á grundvelli greiningar sinnar finnist engin marktæk líkindi milli uppbyggingar laganna Söknuðar og You Raise Me Up. Það sama gildi um hljómsetningu, laglínu og takt laganna.



Enn fremur segir Ferrara að þeir tónlistarlegu þættir sem komi fram í bæði You Raise Me Up og Söknuði séu til staðar í nokkrum eldri verkum. Hann nefnir til dæmis samstofna írsku þjóðlögin Danny Boy, The Young Man’s Dream og Londonderry Air.



Einnig norska þjóðlagið Eg kan ikke gløyme og jólalagið When a Child Was Born sem kom út í nóvember 1976 sem sé í raun lagið Soleado frá árinu 1974. Ferrara segir að á grundvelli tónlistarfræðilegrar greiningar sinnar sé það sitt faglega mat að þótt Söknuður og You Raise Me Up deili nokkrum tónlistarlegum líkindum þá séu þau til staðar í vel þekktum eldri verkum. Þau líkindi hafi verið aðgengileg fyrir höfunda beggja laganna.



Þessi líkindi megi rekja til þjóðlaga frá átjándu og nítjándu öld, sér í lagi til írskra þjóðlaga. Samkvæmt upplýsingum sem Ferrara gefur um sig sjálfan í greinargerðinni er hann tónlistarprófessor við New York háskóla.



„Ég hef lagt til greiningar og álit í tengslum við höfundarréttarmál í tónlist í meira en tuttugu ár,“ segir hann.



„Þetta kemur ekkert á óvart,“ segir Jóhann Helgason. „Þetta var búið að koma fram áður við rekstur málsins í Englandi og þá var búið að hrekja þetta vel og vandlega. Þá var hins vegar ekki til fjármagn til að halda áfram með málið.“



Lögmaður Jóhanns Helgasonar, Michael Machat, hefur nú frest fram yfir miðjan ágúst hið minnsta til að afla álits tónlistarsérfræðings fyrir Jóhanns hönd.



Vegna þess hversu viðamikil greinargerð Lawrence Ferrara er hefur Machat óskað eftir framlengdum fresti fyrir starf síns sérfræðings. Þá hafa lögmenn áðurnefndra tónlistarfyrirtækja lagt fram kröfu um frávísun málsins. Hafni dómarinn henni er áætlað að réttarhöld með kviðdómi verði á dagskrá á næsta ári