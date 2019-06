Taylor Swift gefur út nýja plötu í ágúst

Lover, ný plata bandarísku söngkonunnar Taylor Swift, er væntanlega 23. ágúst næstkomandi. Lover er sjöunda plata söngkonunnar en síðast gaf hún út Reputation árið 2017 og þar áður 1989 árið 2014. Með tilkynniningunni sagðist Swift vera spennt að leyfa aðdáendum sínum að hlusta á nýju plötuna.



Swift greindi frá útgáfudegi nýju plötunnar á Instagramsíðu sinni. Það voru þó ekki einu gleðifregnirnar frá Swift en hún tilkynnti einnig útgáfu nýs lags, You Need To Calm Down.



Þá er stutt síðan Swift gaf út lagið ME! Ásamt söngvara hljómsveitarinnar Panic! At the Disco, Brendon Urie. Það hefur því verið nóg að gera hjá Taylor Swift undanfarið.