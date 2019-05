Áratugalangri deilu The Rolling Stones og The Verve lokið

Í 22 ár hefur Richard Ashcroft, söngvari The Verve, mátt þola það að sjá allar tekjur vegna Bittersweet Symphony, vinsælasta lags hljómsveitarinnar, renna í aðra vasa en hans eigin. Nú verður hins vegar breyting á eftir að Mick Jagger og Keith Richards samþykktu að binda enda á deiluna.



Þetta tilkynnti söngvari Ashcroft, söngvari The Verve, er hann tók heiðursverðlanum á Ivor Novello-verðlaunahátíðinni í Bretlandi í dag. Jagger og Richards hafa samþykkt að framvegis renni allar höfundargreiðslur vegna lagsins til hljómsveitarmeðlima The Verve.



Forsagan er þessi. Árið 1997 fóru meðlimir The Verve fram á það við The Rolling Stones að fá að nota stuttan hljóðbút úr sinfóníuútgáfu af laginu The Last Time, sem Jagger og Richards sömdu árið 1965. Vildu Ashcroft og félagar nota hljóðbútinn í lagið sem varð að The Bittersweet Symphony.



Stuttu eftir að lagið kom út hófust hins vegar deilurnar. Allen Klein, framkvæmdastjóri Rolling Stones hélt því fram að The Verve hefði brotið samkomulagið með því að nota mun lengri bút en samið var um. Fyrirtæki hans átti réttinn að öllum lögum sem Rolling Stones samdi fyrir árið 1970, þar á meðal The Last Time. Fór hann því í mál við The Verve.



Sárnaði að sjá Jagger og Richards skráða fyrir laginu á Grammy-verðlaununum

Áttu hljómsveitarmeðlimir sérstaklega erfitt með að sætta sig við að þegar lagið var tilnefnt sem besta lag ársins á Grammy-verðlaununum, var lagið skráð á Jagger og Richards.





„Þetta er besta lag sem Jagger og Richards hafa samið í tuttugu ár,“ sagði Ashcroft eftir að niðurstaða komst í dómsmálið. En nú virðist hins vegar búið að leysa úr deilunni og höfundarrétturinn kominn aftur heim, ef svo má að orði komast.





„Frá og með síðasta mánuði hafa Mick Jagger og Keith Richards gefið frá sér höfundarréttargreiðslur vegna Bittersweet Symphony,“ sagði Ashcroft er hann tók við verðlaununum. Sagðist hann í raun aldrei hafa verið reiðir út í þá félaga, mun frekar út í Klein sem höfðaði málið til að byrja með.





Þá þakkaði hann Jagger og Richards fyrir að viðurkenna loks að hann væri ábyrgur fyrir því að semja þetta „andskotans meistarastykki“.

Hljómsveitarmeðlimir The Verve neyddust til þess að gefa frá sér höfundarréttargreiðslur vegna lagsins, eitthvað sem þeir hafa verið bitrir yfir alla tíð síðan. Eftir dómsmálið voru Richards og Jagger einnig skráðir sem höfundar lagsins, ásamt Ashcroft.